Şırnaklı kadınlar HDP binasına yürüyerek kan ve gözyaşına ‘Edi bese’ dedi

Şırnak Yeni Mahallede bir araya gelen kadınlar, Şırnaklı kadınlardan kan ve göz yaşına ’Edi bese’ yazısının yazıldığı pankartla HDP binasının önüne kadar yürüdü. Sık sık ‘Kahrolsun PKK’ ve ‘İşbirlikçi HDP’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan grup, HDP binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

AÇIKLAMAYI DAĞDAN KAÇAN KADIN OKUDU

Şırnaklı kadınlar adına açıklamayı, 6 yıl önce dağa çıkan ve 8 gün sonra kaçan S.A. okudu. S.A., şu şekilde açıklamada bulundu:

“40 yıla aşkın bir süredir Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK’nın uyguladığı kan, gözyaşı, baskı, zulüm politikasına bu bölgenin anneleri, kadınları ve genç kızları olarak dur demek, siyasi uzantısı HDP’nin üst yetkilileri tarafından kadına yapılan istismar olaylarına tepki göstermek ve safları sıklaştırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP en çok zararı biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Daha hayatlarının baharında kandırdıkları gençleri dağa götürerek anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle baş başa bırakmıştır. Her nedense şimdiye kadar ’Kürt anneleri’ diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler, evlatlarını isteyince ’Kürt anneleri’ unvanlarını kaybettiler. Peki soruyoruz neden? Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet, tek bayrak var. Çukur teröründe evleri yıkılan, mağdur olan, hayatını kaybeden yine bölge halkıydı. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den evlerimizin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duyduk mu? Tabi ki duymadık.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP kadınları ön saflara sürerek sözde onlara değer verdiğini zannediyor, hatta kendi içlerinde gayrı resmi eşbaşkanlıklar veriyor, peki son zamanlar da çıkan kendi milletvekilleri ve yöneticilerinin kadına yönelik taciz olaylarına niye 3 maymunu oynadı, neden bir açıklama yapmadı? Peki size bir soru daha soruyoruz 17 yaşında olan kız çocukların elinden kalem alıp, silah veriyorsunuz, o kadın cinayeti değil midir? Kadına verdiğiniz değer ortadadır. Geçmişten bugüne kadar binlerce Kürt, sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Neredeyse gün yok ki bu topraklara kan akıtmadınız. Tam bundan 25 yıl önce 8-9-10 Eylül tarihleri arasında 1995 yılında Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde 9 vatandaşımızı katlettiniz. Amaçları sadece çalışarak helal ekmeklerini kazanmak olan 4 işçiyi Cudi’de katlettiniz. Yeni Aslanbaşer ve Geçitboyu köylerinde çobanlarımızı katlettiniz. Onlar Kürt kökenli sivil değil miydi? Dağlarımızda ve şehirlerimizde yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. ATM sırasında şehit edilen astsubayımız, uykudayken şehit edilen polislerimiz, güvenlik koruyucularımız ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen Nurettin Yılmaz, Eren Bülbül’den ne istediniz? Üstelik bunları yaparken de sözde Kürtleri savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız."