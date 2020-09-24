Şırnak'ın Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında devam eden Yıldırım Operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruluyor.

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Dünden bu yana 8 terörist ölü ele geçti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen terörist sayısının 8 olduğu belirtildi.