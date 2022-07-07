Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu olduğu ortaya çıktı

HAFTALAR İÇİNDE 2 DEFA BABA OLDU

Zilis'in 2021'in Kasım ayında doğum yaptığı belirtiliyor. Bu da Musk'ın birkaç hafta içinde iki defa baba olduğu anlamına geliyor. Zira Musk'ın sevgilisi Grimes ve milyarder iş insanın çocukları bu tarihten haftalar sonra dünyaya gelmişti. O dönem Vanity Fair dergisine bir röportaj veren Grimes, taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını, Musk ile çocuklarının doğmasının ardından ayrıldıklarını ancak iyi arkadaş olduklarını ve sürekli görüştüklerini söylemişti.

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada’da dünyaya gelen Zilis, ABD'nin önde gelşen eğitim kurumları arasında gösterilen Yale'den mezun olduktan sonra kariyerine IBM'de start vermişti. Forbes dergisi tarafından oluşturulan 'Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan' listesinde kendisine yer bulan Zilis ve Musk'un yolları OpenAı projesi ile kesişti. Burada görev alan Zilis, daha sonra yine Musk'un sahip ol Tesla'da görev aldı ve buradaki görevinin ardından Neuralink'e trasnfer oldu.