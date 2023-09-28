Şirinevler'de patlama! 2 ölü, 4 yaralı!

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Patlamaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti