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Şirinevler'de patlama! 2 ölü, 4 yaralı!

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Patlamaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti

 

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