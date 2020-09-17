Şirin Payzın: Saadet'in oyu değil AK Parti'den ne kadar götürdüğü önemli

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde yüzde 1 oyun üzerine çıkamayan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Şirin Payzın, program öncesi resmi Twitter hesabından Karamollaoğlu'nu ağırlayacağını duyurdu.

"SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE KONUŞUYORUM BU AKŞAM"

Payzın, "Neden? Çünkü İktidarı en çok zorlayacak parti .. Saadet tabanın oylarından çok korkuyorlar . Kilit partilerde Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20:00 de" ifadelerini kullandı.

Bu tweetin üzerine bir vatandaş "Şirin hanım , SP nin oy oranı kaç , son 5 seçime bakın yeter, nesini zorlayacak ! Aldığı % 1 oyla mı !" diye yorum yaptı.

Sosyal medya kullanıcısının yorumuna cevap veren Payzın'ın sözleri muhalefetin asıl amacını bir kez daha gözler önüne serdi. Payzın, "Çünkü 50+1 gerekiyor İktidara.. Başkanlık sistemi !oyunun ne kadar olduğu önemli değil AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli." dedi.