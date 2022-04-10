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Sırbistan'ın Çin'den uçaksavar sistemi aldığı iddiası

Sırbistan'ın bu hafta sonu Çin'den “örtülü bir operasyonla” uçaksavar sistemi teslim aldığı iddia edildi.

Askeri uzmanlar, yaptıkları açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait altı Y-20 nakliye uçağının dün erken saatlerde Belgrad'ın sivil havaalanına indiğini ve Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiğini belirtti.

Askeri işaretlere sahip Çin kargo uçakları, Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanında görüntülendi.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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