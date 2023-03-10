Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma!

İzmir'de amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleci Kenan Gürsen Saat (23) ile bir sezon boyunca sınırsız kelle paça çorba içebilmesi karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza attı.

Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.

"Sınırsız kelle paça içebileceğim"

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorbası içtiğini dile getiren genç kaleci, "Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını söyledi.

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu ise oyuncusu hakkında, "Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan'ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim" dedi.