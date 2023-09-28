Sınırdaki tırdan silahlar çıktı!

Edirne'de düzenlenen operasyonda bir tırda 50 tabanca ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışına ambalaj malzemesi taşıyan bir tırı takibe aldı.

Ekipler tarafından otoyolda durdurulan tırda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün arasına gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.