Sınırdaki birlikler operasyon için hazır

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri birimler ile polis harekat timlerinin Tel Rıfat bölgesinde yapacağı operasyonlar için geri sayım başladı.

Habertük'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, bugün bir grup özel harekat timi Kilis'ten bölgeye geçiş yaptı. Planlamalar son aşamasına geldi. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek 'başla' emrine çevrildi.

Özel harekat polğisleri 6 farklı noktada konuşlanacak

Erdoğan'ın özellikle Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarına dair açıklamalarının ardından Türkiye'nin farklı illerinden özel harekat polisleri bölgeye intikal etti. Özel harekat polislerinden ilk ekip Öncüpınar sınır kapısından bölgeye giriş yaparken, yarın sabahtan itibaren Tel Rıfat bölgesinin 6 farklı noktasında konuşlanacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlık birlikler ile polis özel harekat timleri sahada eşleştirme projeksiyonunu gerçekleştirdi. Hangi bölgelerden polis harekat hangi bölgelerden asker gireceğine dair planlar son aşamasına geldi.

Bölgedeki güvenlik güçleri son hazırlıklar tamamlandıktan sonra operasyonun başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek emirle birlikte harekat başlayacak.