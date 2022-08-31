Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Yunanistan'a tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Der Spiegel muhabiri Giorgos Christides'in Meriç bölgesindeki adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenlerle ilgili haber yaptığı için Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığınca "yasal işlemle" tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Örgütün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "RSF, Christides'in Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenlerle ilgili haber yapmasının ardından 'yasal işlemle' tehdit edilmesinden üzüntü duyuyor. Kamu yararına haber yapması yaptırıma tabi tutulamaz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Meriç'te mahsur kalan düzensiz göçmenlerin durumunu gözlemlemek üzere bölgeye bir STK heyetinin gittiğini belirtmişti. Yunan makamlarından gerekli izinleri alan STK heyetinde, kendini Yunan yetkililere tercüman olarak tanıtan bir yabancı basın mensubunun da bulunduğunu kaydederek, Christides hakkında "yasal işlem" yapılacağı tehdidinde bulunmuştu.