Sınıf annesi uygulamasına ilk darbeyi o vurmuştu!

Sınıf annesine isyan eden çocuk yeniden viral oldu

MEB, okullardaki "sınıf annesi" uygulamasına son verdiğini açıkladı.

MEB'in 81 ile gönderdiği yazıda; bazı okullardaki "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilerin, sınıfın çeşitli ihtiyaçları için "aidat" ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil olduklarının belirtildi.

Ayrıca sınıf annelerinin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıklarının altı çizildi.

Hatırlanacağı gibi bu yaz adı açıklanmayan bir ilkokulda, sınıf annesinin tutumuna itiraz eden öğrencinin videosu kısa sürede viral olmuştu.

Sınıf annesi uygulamasına son verilmesinin ardından o görüntüler yeniden gündeme oturdu. İlkokul öğrencisi çocuk hakkında "tek başına bir düzeni yerle bir eden adam" gibi esprili benzetmeler yapıldı.

Sınıf anneliği nedir? Mevuzatta yeri var mı?

Sınıf anneliği kavramı MEB'in mevzuatında yer almayan, bir dönem okul-aile birliği adıyla başlatılan uygulamanın devamı niteliğinde bir uygulamadır.

Bakanlığın MEB'e gönderdiği yazıda, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.