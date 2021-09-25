Sinematografisi ile kendine hayran bırakan 10 yerli film

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal ve Ebru Ceylan'ın yazdığı, taşranın sıkıntılı ve boğucu atmosferini olağanüstü görüntü yönetimiyle izleyiciye aktaran harika bir film.