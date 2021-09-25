Sinematografisi ile kendine hayran bırakan 10 yerli film
Görüntü yönetimi ve kompozisyon bilgisi ile filmlerine kalite katan yönetmenlerin birbirinden güzel 10 filmini sizler için derledik. İşte hafta sonunuza renk katabilecek en iyi sinematografiye sahip 10 yerli film.
Anayurt Oteli(1987)
Türk Sinemasının efsane yönetmeni Ömer Kavur'un yönettiği, başrolünde Macit Koper'in yer aldığı, psikolojik gerilim türündeki yapıtta birbirinden etkileyici görüntüler yer alıyor.
Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal ve Ebru Ceylan'ın yazdığı, taşranın sıkıntılı ve boğucu atmosferini olağanüstü görüntü yönetimiyle izleyiciye aktaran harika bir film.
Eşkıya(1996)
Yavuz Turgul'un yönettiği Eşkıya, 1980'lerin sonu ve 90'ların başında durma noktasına gelen yerli sinema sektörünü yeniden canlandıran başarılı bir filmdir. İstanbul'un ara sokaklarındaki suç hayatının konu alındığı filmde, Şener Şen ve Uğur Yücel başrolleri paylaşıyor.
Kış Uykusu(2014)
Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, başrollerinde Haluk Bilginer, Melissa Sözen, Demet Akbağ ve Ebru Ceylan'ın yer aldığı film, 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı. Film, Nuri Bilge Ceylan'ın sinematografisindeki zirve yapımlardan biridir.