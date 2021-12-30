Sinemalarda 6 yeni film gösterime giriyor
Sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı 'Louis Wain'in Renkli Dünyası' gösterime giren filmler arasında.
Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluşacak.
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Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekleyecek.
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Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.
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