Müge Anlı evleniyor! Canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı, bugün ATV canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı evleneceği kişinin adını Şinasi Yüzbaşıoğlu olarak duyurdu. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Müge Anlı, ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında özel açıklamalarda bulundu.
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Anlı yeni sezonda evleneceğini duyurdu.
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Peki, Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
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Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım bir haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evleniyorum.
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