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Sinan Özen'den kötü haber!

90'lı yılların sevilen sanatçısı Sinan Özen'den hayranlarını üzen haber geldi.

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Sinan Özen'den hayranlarını üzen haber geldi. 

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Özen, ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşüp hastanelik oldu.

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Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki kemiğinin kırıldığını dile getirdi. Özen, kolunun, doktorların müdahalesi ile alçıya aldığını ve iyi durumda olduğunu ifade etti.

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Sinan Özen, başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

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