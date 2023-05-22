Sinan Oğan ikinci tur kararını açıkladı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüşme trafiği sürürken 14 Mayıs seçiminde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açıklama yaptı.

Oğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler öngördüğümüz üzere ikinci tura kalmıştır.

Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum.

Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık.

Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.

Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.

2. plana itilen milliyetçi seçmeni merkez haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet ittifakını uyarmıştır. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz."