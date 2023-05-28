Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı.

Oğan, "Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir. Sayın Meral Akşener’e yapılan, Sayın Muharrem İnce’ye yapılan linç kampanyasını kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınıyorum, bize dönük, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum.” dedi.