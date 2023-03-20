Ata İttifakı adayı Oğan adaylık başvurusunu yaptı

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, bugün (20 Mart 2023) saat 13.00’te Yüksek Seçim Kurulu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Adaylık başvurusunun ardından konuşan Dr. Sinan Oğan şunları söyledi:

Neden cumhurbaşkanı adayı oldum? “Biraz önce ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatımızı yaptık. Öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye’nin HDP ile DÜDAPAR arasında sıkıştırılmasına Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız en genç en dinamik aday olarak.”