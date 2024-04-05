Diyarbakırlı muhtar adayı DEM mitingine katıldı!
Ölüm tehditleri aldığı için muhtar adaylığından çekilmek zorunda kalan model Simurg Sarılmaz, DEM Parti bayrağı ile kutlamalara katıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan Simurg Sarsılmaz, klasik muhtar adayı profilinin dışındaki imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle sosyal medyada gündem olan Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı giriştiği muhtarlık yarışından ölüm tehditleri aldığını gerekçe göstererek çekilmişti.
Bu süreçte sosyal medya hesabından kendisini tehdit edenlere karşı zehir zemberek açıklamalar yapan Sarsılmaz, seçime girme kararından vazgeçti.
Güzel muhtar adayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım"