Diyarbakırlı muhtar adayı DEM mitingine katıldı!

Güzel muhtar adayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım"