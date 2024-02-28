Diyarbakır'da güzelliğiyle büyüleyen muhtar adayı!
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan Simurg Sarsılmaz, klasik muhtar adayı profilinin dışındaki imajıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yerel seçimlerin en renkli kampanya dönemi muhtar adayları arasında geçiyor.
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Kullanılan sloganlar ve afişler kadar, her geçen gün değişen muhtar adayı profilleri de dikkat çekiyor.
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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan Simurg Sarsılmaz güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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4 erkek adaya karşı yarışacağı öğrenilen Sarsılmaz'ın seçilip seçilemeyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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