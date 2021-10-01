Simpsons dizisinin bir kehaneti daha tuttu! Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor!

Dünyanın gündeminde olan pek çok konuyu önceden bildiği düşünülen Simpsons dizisiyle ilgili son olarak ortaya atılan bir iddia şaşırttı.

FOSİL YAKIT KITLIĞINI YILLAR ÖNCEDEN TAHMİN ETTİ Mİ?

Sosyal medyada diziye ait görüntüler paylaşan kişiler, Birleşik Krallık'ta yaşanan fosil yakıt kıtlığının dizide öngörüldüğünü düşünüyor.

11 YIL ÖNCE YAYINLANAN BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kullanıcıların ortaya attığı teori, Kasım 2010'da "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" adlı bölümde Homer karakterinin Maggie karakteri için promosyon oyuncak kazanmak adına 1,000 galon yakıt almasına dayanıyor. Paylaşım rekorları kıran sahnede Homer, otomobilinin bagajını ağzına kadar yakıtla dolduruyor.

İşte Simpsons'taki sahne ve Birleşik Krallık'tan gerçek görüntüler;

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ KITLIK NASIL ÇIKMIŞTI?

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şöförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü etkiliyor. Ülkede tır şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri, bazı istasyonlarda talep artışına neden oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti.