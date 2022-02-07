Simpsonlar'ın metaverse kehaneti sosyal medyanın gündeminde
Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, yeni bir kehanet iddiasıyla sosyal medyanın gündemine düştü. İddiaya göre, dizinin senaristleri Metaverse'e benzer bir dünyayı 11 yıl önce hayal etti.
Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.
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Çizgi filmin sıkı takipçileri, Metaverse'ün, dizinin eski bölümlerinde tahmin edildiğine inanıyor.
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Sanal gerçeklik gözlükleri (VR) ile bir cihaza bağlanarak sanal bir evrene yolculuk yapan Simpsonlar'ın, dizinin eski bölümlerine ait olduğu iddia edilen görüntüleri sosyal medyayı salladı.
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Dizinin 2011'de yayınlanan 23. sezon bölümü Holidays of Future Passed'de, Lisa Simpsons'ın "ultra net" içine girdiği görülüyor.
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