Simpsonlar Kamala Harris'in kıyafetini 20 yıl önceden bildiler

Matt Groening'in uzun süredir devam eden animasyon komedi dizisi The Simpsons'ın hayranıysanız geleceği tahmin etmek gibi komik bir alışkanlığı olduğunu bilirsiniz.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, The Simpsons'ın gelecekteki olayları tahmin etme konusunda esrarengiz bir hüneri var.

İNANILMAZ BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

Tören kıyafetini 20 yıl önceden bildiler



🔹ABD'de yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreninde giydiği kıyafetleri de bildiği öne sürüldü. pic.twitter.com/E5wNXSgbqk — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

Çizgi dizideki kıyafetle Harris'in yemin töreninde giydiği kıyafetlerin benzerliği dikkat çekti.

LISA SIMPSON ABD BAŞKANI OLARAK TASVİR EDİLMİŞTİ

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ

Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi. Hatta görünüşü tamamlamak için basit bir inci kolye taktı.