Simpsonlar 2024 tahminleriyle yine kafaları karıştırdı!

Her bölümüyle milyonların ilgisini çeken Simpsonlar, 2024 yılı hakkında da ilk işaretleri verdi. İşte küresel güçlerin Simpsonlar üzerinden toplumda oluşturduğu korku algısının 2024 versiyonu...

Donald Trump yeniden aday oluyor

Simpsonlar, 2015 yılında yayımladığı bir bölümde Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını konu edinmişti.

Rusya-ABD savaşı

Sosyal medyada Simpsonlar'da işlenen konular arasında; 2024 yılında ABD merkezli bir savaşın çıkacağı ve ilk hedefin Rusya olacağı iddiaları yer aldı.

Yemeklerde bozulma olacak

Senaryoda işlenen son konusu ise iklim değişikliği ile ilgili oldu. İklim değişikliği nedeniyle 2024 yılında dünyada çok ciddi sıkıntıların yaşanacağı öne sürüldü.

Simpsonlar hakkında kısa videolar yayımlayan bir sosyal medya kullanıcısı, iklim krizine bağlı olarak yaşanacak sorunlara işaret etti. Bölümde, besinlerin değiştiğine ve besin değerlerinin giderek düşeceğine dikkat çekildiği görüldü.

Nitekim, piyasalara sürülen ve yaygınlaştırılmaya çalışılan yapay etler, küresel algının zemini olduğu düşünülüyor.