Simge Aköz'den Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ardından ünlü çift, Arnavutköy’de bulunan bir mekana girerken görüntülenmişti. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girmişti. Ateş, muhabirlerin “Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?” sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etmişti.