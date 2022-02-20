Simge Aköz'den Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!
Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş, kadın milli voleybol takımı oyuncularından Simge Aköz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Aköz, paylaştığı fotoğrafla ünlü oyuncuya adeta ilan-ı aşk etti.
BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz'de 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş (34), aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de (30) bulmuştu.
2021 yılının son günlerinde aşk haberleriyle gündeme gelen ikili birlikte arkadaş ortamında görüntülenmiş ancak aşk iddialarına dair yorum yapmamıştı.
İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER
Ardından ünlü çift, Arnavutköy’de bulunan bir mekana girerken görüntülenmişti. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girmişti. Ateş, muhabirlerin “Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?” sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etmişti.
30 yaşındaki ünlü voleybolcu ise montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girmişti. Mekanın içinde yan yana oturan çift, objektiflerden daha fazla kaçamamıştı.
AŞK POZU
Seti olmadığı dönemlerde Aköz'ü sahada izleyeme giden Ateş, 2022 yılına da arkadaşları ve sevgilisiyle girmişti. Ünlü çiftin, yılbaşı akşamı çekilen aşk pozları sosyal medyada ortaya çıkmıştı.