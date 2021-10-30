Şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız güneş sistemine yaklaşıyor

Gökbilimcilerin hesaplamalarına göre Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı 2031 yılında Dünya’ya en yakın yaklaşımıyla Güneş Sisteminden geçecek. Kuyruklu yıldızın Güneş’e uzaklığı yaklaşık 1.6 milyar km olacak (11 au). Bu geçiş büyük olasılıkla Satürn ile Uranüs arasında bir yörüngede gerçekleşecek ve Dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak.

Gökbilimcilerin hesaplamalarına göre Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı 2031 yılında Dünya’ya en yakın yaklaşımıyla Güneş Sisteminden geçecek. Kuyruklu yıldızın Güneş’e uzaklığı yaklaşık 1.6 milyar km olacak (11 au). Bu geçiş büyük olasılıkla Satürn ile Uranüs arasında bir yörüngede gerçekleşecek ve Dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak.

2014 yılının Ekim ayında, Pensilvanya Üniversitesi’nden Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein adlı iki gökbilimci, uzaklarda, kaydedilmemiş bir gök cismi tespit etti. Yörüngesi ve büyüklüğü nedeniyle, başlangıçta bir cüce gezegen olduğu düşünüldü, ancak daha sonra kuyruklu yıldız benzeri aktivite belirtileri gösterdiği için yeniden sınıflandırıldı.

Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı’nın 1997’de keşfedilen ve 30 km’lik çapı nedeniyle ‘Büyük Kuyruklu Yıldız’ olarak adlandırılan Hale-Bopp’tan 5 kat, Comet 67P’den ise 40 kat daha büyük olduğu belirlendi.

Bu dev kuyruklu yıldız, onu keşfeden gökbilimcilerin onuruna Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı olarak bilinir ve 160 km’lik bir çapa sahiptir. Bu onu şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız yapar. Bu kuyruklu yıldız, Mars’ın Phobos ve Deimos uydularından daha büyüktür.

Bilim adamları, kuyruklu yıldızın Satürn’e yaklaşmadan önce kuyruk ve koma oluşumu gibi klasik özelliklerini göstermeye başlayacağına ve bunların da onu daha ayırt edilebilir hale getireceğine inanıyor. Önümüzdeki on yılda, Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı muhtemelen gökbilimciler için oldukça büyük bir görsel şölen oluşturacak ve biz Dünyalıları şaşkınlık içinde bırakacak.

Kaynak: Parss Plus