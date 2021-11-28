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Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığını öne sürüldü.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Alman Deutsche Welle, Türkiye'yi hedef alan bir yenisini daha ekledi.

DW Türkçe, yayımladığı haberde Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.

"DİLİ VE KÜLTÜRÜ YOK OLACAK"

Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi.

Bu algı haberine başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepkilere neden oldu.

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