Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu, Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bir Mauser keskin nişancı tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.