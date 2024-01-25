AjansHaber.com.tr Yaşam Silivri Adliyesi önünde ateş eden şüpheli tutuklu

Silivri Adliyesi önünde ateş eden şüpheli tutuklandı

Silivri'de dün adliye önünde çıkan tartışmada havaya ateş eden şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Silivri Adliyesi önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliyede görülen bir dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıkmış ve S.N. üzerinde bulunan silahla havaya ateş etmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan S.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Zeytinburnu'nda baltalı dehşet: 1 ölü
7’nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal öldü
Dini nikahlı eşini rahatsız eden kişiyi bıçakladı
Oğlunu dövenlere av tüfeğiyle ateş açtı: 1 ölü
Pavyon çalışanlarına operasyonu: 16 gözaltı
Kamyonla geri manevra yaparken çocuğunu ezdi
Bankada sırası gecikince bomba ihbarında bulundu