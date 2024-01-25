Silivri Adliyesi önünde ateş eden şüpheli tutuklandı

Silivri Adliyesi önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliyede görülen bir dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıkmış ve S.N. üzerinde bulunan silahla havaya ateş etmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan S.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.