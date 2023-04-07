Şilili yıldızı eski Milli futbolcu ikna edecek!

Galatasaray'da gelecek sezonun en kritik hamlelerinden biri olarak Alexis Sanchez belirlendi. Arda Turan'ın İspanya'dan arkadaşı olan Şilili yıldız, önümüzdeki yaz Türkiye'ye gelebilir.

Marsilya ile olan sözleşmesinde iki taraflı uzatma opsiyonu olan Alexis Sanchez, Fransa basınına göre şimdiden gözden çıkarıldı. Yazın oyuncu ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Marsilya, Şilili yıldızın bonservisini eline almasına izin verecek.

Bu gelişmelerden hareketle tarihi fırsat transferini kaçırmak istemeyen Galatasaray, Arda Turan'ın da aracılığı ile oyuncuyla direkt temasta bulunacak ve bonservis ödemeden transfer sürecini noktalayacak.

Şampiyonlar Ligi koz olarak kullanılacak

Önümüzdeki yıl iddialı bir takım ile Avrupa arenasında yer almak isteyen Galatasaray, ayrıca da Alexis Sanchez'e Şampiyonlar Ligi vaadinde bulunacak! Hem Arda Turan ile hem de Avrupa macerası ile Şilili oyuncuya ciddi bir proje sunacak olan Aslan, an itibarıyla transferde en avantajlı takımlardan biri konumunda.

Marsilya forması ile şu ana kadar 35 maça çıkan Alexis Sanchez, 16 gol ve 1 asistlik katkısı ile hücuma yön veren yegane isim oldu.