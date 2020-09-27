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Şile’de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti

İstanbul Şile'de 2 bine yakın gencin, festival yaptıkları alanda koronavirüsü umursamadan sergilediği hareketler şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadığı görüldü. El ele tutuşarak halay çeken, göbek atan gençler kamp alanını da çöplüğe çevirdi.

Şile’de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı.

Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü.

Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti.

Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

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