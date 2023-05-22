Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan G20 ülkelerinde eş zamanlı gerçekleşen kıyı temizliği etkinlikleri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce, Şile Alâ Plajı'nda kıyı temizliği yapıldı. Deniz çöpleri ve plastik kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla yapılan etkinlikte plajdaki plastik, metal, kâğıt gibi atıklar toplanarak ayrıştırıldı.

“Sıfır Atık ilkesiyle, atıklara kaynağında ayrıştırma yapılması, atıkların günlük yaşamda ham madde olarak yeniden kullanılması hedefleniyor”

Sürdürülebilir kullanım ilkesi esasına sonuna kadar bağlı kalarak hem ekonomik büyümeyi hem denizden mümkün olduğu kadar faydalanmayı sağlayıp, küresel iş birliğiyle de deniz kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Karahan, dönüşüm hedeflerine de açıklık getirdi. Sıfır Atık ilkesiyle kaynağında ayrıştırma yaparak, döngüsel ekonomi ilkeleriyle de bu atıkların daha tasarlanırken atık olmaktan çıkarılıp, günlük yaşamda tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Karahan, plastiğin günlük yaşamda daha az kullanılır hale getirilerek, tekrar dönüştürülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

“Şile’deki etkinliğe, Şile Belediyesi ve Deniz Temiz Derneği olarak bilinen TURMEPA da destek sağladı”

Etkinlikte katılımcılar, konuşmaların ardından plajda kurulan su altı atık sergisini gezdi. Etkinliğe, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Endonezya’nın İstanbul Başkonsolosu Fachry Sulaiman, Avusturalya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber ile davetliler katıldı.

Öğrencilerin de paydaş olarak sürece dahil edilmelerini hedefleyen sahil temizliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şile’deki etkinliğine, Şile Belediyesi ve Deniz Temiz Derneği olarak bilinen TURMEPA da destek sağladı.

“Temiz Sahiller” bilincinin yaygınlaştırılması hedefi ekseninde geniş halk katılımı ile yapılan sahil temizliğinde, biyoçeşitlilik gibi hassasiyetlerin vurgulandığı bilgilendirici dokümanlar da dağıtıldı.

G20 ülkelerinde yapılan kıyı temizlik etkinliklerinde, belgesel ve sergi gibi görsel dokümanlarla çalışmanın zenginleştirilmesine, sahil temizlik bölgesinde öz çekim fotoğrafı çekilme noktaları kurulmasına, elçilerin ve büyükelçilerin de çalışmalara dâhil edilmesine özen gösteriliyor. Aktiviteler, ülkelerin ulusal bütçelerinden karşılanıyor. Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan G20 çalışmaları kapsamında "Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı" Hindistan'ın Mumbai şehrinde 21 Mayıs’ta gerçekleşmeye başladı, 23 Mayıs 2023’te (yarın) son bulacak.