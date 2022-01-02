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Silahların gölgesinde bir yaşam

Taliban'ın yönetimi devralmasıyla yeni bir döneme başlayan Afganistan halkı silahların gölgesinde, zorlu bir yaşam sürüyor.

Afgan halkı Taliban sonrası dönemin şartlarına alışmaya çalışıyor. 

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Silahlı Taliban güçlerinin devriye gezdiği sokaklarda, zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan halkın dramı objektiflere yansıyor. 

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Hemen her sokağın, pazarın, meydanın içinde eli silahlı Taliban güçleri bulunuyor.

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Afganistan'ın batısındaki 1.5 milyon nüfuslu Herat kentinin pazar alanı ekonomik sıkıntıların izlerini taşıyor.

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