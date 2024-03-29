Silahla yaralayıp 110 bin dolarını gasp etmişlerdi: Tutuklandılar!
Fatih'te silahla bacağından vurdukları kişinin 110 bin dolarını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, motosikletle geldikleri otoparkta tekstil işiyle uğraşan M.A.Y'yi bacağından vurduktan sonra yayında bulunan 110 bin dolarını alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti.
Motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığını saptanırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin adres ve kimlikleri belirlendi.
Polis ekipleri, İstanbul ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.