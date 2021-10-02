Şikago'da artan silahlı şiddete karşı yüzlerce kanamayı durdurma kiti yerleştirildi

Şikago, silahlı şiddet artışıyla başa çıkmak için şehrin etrafına kanamayı durudurma kitleri yerleştiriyor.

Şehir, belediye binası ve Şikago Halk Kütüphanesi de dahil 269 binaya 426 kit kurdu.

Şikago'da, 2021'de şu ana kadar geçen yıla göre yüzde 11'lik artışla 2 bin 688 silahlı saldırı ve yüzde 4'lük bir artışla 602 cinayet yaşandı.

Her 500 dolarlık (yaklaşık 4 bin 500 TL) kitte bir turnike, gazlı bez, makas, eldiven ve kitin "yaşamı tehdit eden acil kanama durumlarında" en iyi şekilde nasıl kullanılacağına dair bir talimatname yer alıyor.

Kit düşmeler, bıçaklanmalar, ateşli silah yaralanmaları ve daha fazlasından zarar gören gerçek kurbanları tedavi etmek için kullanılabilir.

Program, Acil Durum Yönetimi ve İletişimi Ofisi (OEMC) ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından başlatıldı.

OEMC İcra Direktörü Rich Guidice, NBC Chicago'ya verdiği demeçte "Farklı zamanlarda yaşıyoruz" dedi.

Ve içinde yaşadığımız çevreye uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Guidice, "Bu yalnızca başka bir güvenlik ve koruma katmanı. Kutuda 8 turnike ve gazlı bez var, yani bu kit temelde kanamayı durdurmak için" diye ekledi.

Kitin tanıtılması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alındı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Yeni Başlayanlar için Travmatik Sağlık Bakımı. Ateşli silah yaralarını tedavi etmek, Şikago'da bir kendin-yap egzersizi" diye yazdı.

Bir diğeriyse, "Merak ediyorum, kaç kurban kan kaybından ölüyor acaba? Bu kit faydalı mı? Kendi başımıza mıyız?" diye tweet'ledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi başkanlık kütüphanesinin inşa edildiği şehirde şiddet olaylarının artmasının ardından önceki günlerde silah reformu çağrısında bulunmuştu.

Good Morning America'ya konuşan Obama, "Silah sorununu sadece Şikago'yla çözülemez" diyerek Kongre'yi dayanak noktası niteliğindeki "aklıselim silah güvenlik önlemleri"ni onaylamaya çağırmıştı.

Şikago Polis Teşkilatı Başkomiseri David Brown, silahlı şiddetle başa çıkmak için temmuzda, yasadışı silahların şehre girmesini önleme çabası da dahil yeni bir strateji açıklamıştı.