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Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ormanlı köyünde rahatsızlanan Faber Akagündüz'ün (35) ailesi yetkililere haber verdi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Akagündüz, Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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