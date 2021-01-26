Signal, WhatsApp krizini fırsata çevirdi

WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı zorunlu güncelleme sonrası kullanıcı sayısı artan Signal, güncelleme sonrası platforma yeni özellikler ekleyecek.

NTV'nin haberine göre Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.

O uygulamalardan birisi olan Signal yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.

Yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.

Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.