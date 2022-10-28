Sigarayı bırakmak için en iyi yaş belirlendi!
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş ölçekli bir araştırmada sigarayı hiç içmemiş gibi ölüm oranlarına sahip olmak için en iyi yaş belirlendi. İşte o yaş aralığı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre, her yıl 8 milyondan fazla kişi sigara tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor.
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ABD'de sigarayı bırakanların ölüm oranlarıyla ilgili 550 binin üzerinde kişiyle geniş ölçekli bir araştırma yapıldı.
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Araştırma, Ocak 1997'den Aralık 2018'e, 550 binden fazla kişinin katıldığı bir dizi anketin verileri incelenerek yapıldı. Anketleri doldurdukları sırada kişilerin yaşları 25 ve 84 aralığında.
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Katılımcılar arasında sigara içmeye devam edenler, sigarayı bırakanlar ve hiç sigara içmemiş insanlar bulunuyor. Ulusal Ölüm Endeksi'ne göre verileri incelenen kişilerin 75 bini 2019'a kadar hayatını kaybetmişti.
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