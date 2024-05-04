Sigaraya bir zam daha geldi!
Üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna bir zam daha yapıldı. İşte, 2024 yılı zamlı sigara listesi! Marlboro touch ne kadar oldu 2024? Muratti ne kadar oldu? Parliament sigara ne kadar oldu?
2024 yılında sigara fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor.
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Philip Morris sigara grubu da bu yılı içinde ikinci zammını yaptı. İşte, yeni, zamlı sigara fiyatları listesi!
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Marlboro Edge
65 TL
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Marlboro Touch (blue/gray/white)
66 TL
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