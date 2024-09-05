Sigaraya bir zam daha!
Peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam yapıldı. İşte, 2024'ün en son zamlı sigara listesi! Marlboro touch ne kadar oldu 2024? Muratti ne kadar oldu? Parliament sigara ne kadar oldu?
2024 yılında rekor seviyede zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi.
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Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. İşte, 2024 yılının en son ve güncel zamlı sigara fiyatı listesi
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Parliament Night Blue (uzun) - 81 TL
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Parliament Aqua Blue Slims - 80 TL
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