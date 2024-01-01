Yeni yılın ilk gününde sigaraya zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklama ile zamlı sigara fiyatlarının 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

En ucuz sigara 50 TL oldu

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.