Sigaraya zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!
Tüm sigara fiyatları bugünden itibaren (16 Ekim) zam geldi. En pahalı sigaranın paketi 50 TL'ye dayandı.
2 Temmuz Cumartesi günü JTI grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve Imperial grubu sigaralara zam yapmıştı.
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Temmuz ayının ardından Tekel Bayileri Platformu dün gece bir sigara grubuna zam geldiğini bildirmişti.
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Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı.
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Yapılan son zamla birlikte en pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu.
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