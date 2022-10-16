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Sigaraya zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!

Tüm sigara fiyatları bugünden itibaren (16 Ekim) zam geldi. En pahalı sigaranın paketi 50 TL'ye dayandı.

2 Temmuz Cumartesi günü JTI grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve Imperial grubu sigaralara zam yapmıştı.

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Temmuz ayının ardından Tekel Bayileri Platformu dün gece bir sigara grubuna zam geldiğini bildirmişti.

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Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı.

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Yapılan son zamla birlikte en pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu.

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