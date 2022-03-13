Sigaraya zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!
Philip Morris grubu, ürünlerinde fiyat artışına gitti. İşte sigara zammı sonrası yeni fiyatlar!
Dünyanın önde gelen sigara üreticilerinden Philip Morris, fiyatlarında artışa gitti.
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Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M gibi markaları bünyesinde barındıran Philip Morris grubu ürünleri zamlı fiyatlarıyla satılacak.
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Sigara tiryakileri Philip Morris grubu ürünleri olan; Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M'nin 2022 yılı fiyat listesini merak ediyor.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; şirket, paket başı 2 liralık zam uygulayacak.
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