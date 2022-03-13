AjansHaber.com.tr Gündem Sigaraya zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!

Sigaraya zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!

Philip Morris grubu, ürünlerinde fiyat artışına gitti. İşte sigara zammı sonrası yeni fiyatlar!

Dünyanın önde gelen sigara üreticilerinden Philip Morris, fiyatlarında artışa gitti. 

1 7

Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M gibi markaları bünyesinde barındıran Philip Morris grubu ürünleri zamlı fiyatlarıyla satılacak. 

2 7

Sigara tiryakileri Philip Morris grubu ürünleri olan; Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M'nin 2022 yılı fiyat listesini merak ediyor. 

3 7

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; şirket, paket başı 2 liralık zam uygulayacak. 

4 7