Sigaraya zam geldi
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.
Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.
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