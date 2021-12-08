Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.

Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.