Sigara zammında net fiyatlar belli oldu

Dün, içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı.

Verginin artırıldığı için içki ve sigara fiyatlarına en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam gelecek. Piyasada 22 liradan daha ucuz sigara kalmayacak. Zam oranı özellikle dar gelirlilerin tercih ettiği ucuz sigaralara daha yüksek yansıdı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı yeni zamla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0,4883 liradan 0,7197 liraya, maktu ÖTV tutarı da 0,4851 liradan 0,7150 liraya çıkarıldı. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı.

Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

En çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi

Vergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından en çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi. Örneğin, 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor.

Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 4 liralık zammın 10 kuruşu sigara firmasına 3,90 lirası vergi olarak devletin kasasına gidecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.

Halen 17 lira olan sigaradaki eski vergiler:

Nispi: 11,025

Maktu: 0,4851

ÖTV: 11,51

KDV: 2,66875

Toplam vergiler: 14.18

Firmaya kalan: 3,32

Satış fiyatı: 17.50 TL

22 liralık sigaranın yeni vergi yükü:

(Nispi: 13,86)

Asgari maktu: 14,394

Maktu: 0,7150

ÖTV: 15,11

KDV: 3,35

Toplam vergi: 18,465

Firmaya kalan: 3,53

Satış fiyatı: 22 TL

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