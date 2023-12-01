Sıfır Atık Hareketi COP28'e damga vurdu!
Sıfır Atık Hareketi’nin hamisi Sayın Emine Erdoğan, Dubai’de düzenlenen COP28 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın standını ziyaret etti.
Sıfır Atık Hareketi’nin hamisi Sayın Emine Erdoğan, Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın standını ziyaret etti.
Emine Erdoğan, BM Habitat Başkanı Maimunah Mohd Sharif'e Türkiye’deki Sıfır Atık çalışmaları hakkında bilgi verip, Sıfır Atık Gazetesi ve Sıfır Atık Kitabını hediye etti.
Sıfır Atık Hareketi’nin hamisi Emine Erdoğan, Dubai’de #COP28 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın standını ziyaret etti.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 1, 2023
🔹Emine Erdoğan, BM Habitat Başkanı Maimunah Mohd Sharif'e Türkiye’deki Sıfır Atık çalışmaları hakkında bilgi verip, Sıfır Atık… pic.twitter.com/uRUHROSUNd
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