Sıfır araçlar 6 aydan önce satılamayacak!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini belirterek, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

Gerçek ikinci el olacak

Muş, ikinci el otoda fiyatları yönlendirenlere karşı soruşturmaların açıldığını hatırlatırken, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır" diye konuştu.

Bakan Muş, "Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

Rekabet Kurulu’ndaki soruşturmalar

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki çip krizine ilişkin olarak da, "Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara'da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması söz konusu." dedi.

Hedef 100 milyar dolar

Rusya ile ticari ilişkiler bağlamında gelecek süreç için konulan 100 milyar dolarlık hedefe işaret edilerek, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle nasıl bir yol haritası izlendiğinin sorulması üzerine Muş, Ukrayna ve Rusya krizinin ister istemez ticari ilişkileri etkilediğini söyledi.

100 milyar dolar hedefinin bu kriz yaşanmadan önce belirlendiğini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"İster istemez bu hedefler etkilenecektir. Bunların yakalanması biraz daha gecikebilecektir, böyle bir ihtimal söz konusu. Dünyada bir yavaşlama var. Bu yavaşlama sadece Rusya ile olan ticari ilişkilerimizi değil, dünyanın diğer ülkelerinde talepteki azalma burada da var. Buradaki ticaretin büyüklüğünde bir yavaşlama olacak. 100 milyar dolarlık hedef belki gecikmeli olarak yakalanacaktır. Şu an itibarıyla oradaki durumumuz ve burada Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile konuşabilen veya Cumhurbaşkanım daha doğru olur, hem Ukrayna lideriyle hem Rusya lideriyle konuşabilen, ilişki geliştirebilen tek lider şu an. Bu iki ülke ile de biz ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Sürdürmek istiyoruz. Belli seviyede ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Bahsettiğiniz hedefte belki bazı gecikmeler olabilir."

Muş, Rusya'nın stoklarındaki hububatın uluslararası pazarlara çıkması noktasında Türkiye'nin stratejik merkez konumunda bulunduğuna işaret ederek, Ukrayna ve Rusya'nın önemli tahıl üreticisi ülkelerin başında geldiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna

Ukrayna ile ilgili meselede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleriyle, Birleşmiş Milletlerin devreye girmesiyle çözümlü bir mekanizma kurulduğuna dikkati çeken Bakan Muş, şunları ifade etti:

"Bundan sonra bu mekanizma böyle çalışır. Rusya ile alakalı bu savaşın çıktığı ilk dönemde orada bir duraksama yaşandı, sonra Rusya açıldı. Şu an Rusya tahıl konusunda, diğer ürünlerle ilgili dünya piyasalarına ürün gönderebiliyor. Herhangi bir kısıtlama yok. Türkiye her zaman sağduyudan yana bir ülke oldu. Türkiye bütün ilişkilerinde uluslararası kurallara da hep riayet eden ülke oldu. Türkiye hukuki meşruiyetine her zaman dikkat eden bir ülke oldu. En çok hassasiyet gösteren, en çok dikkat eden ülke oldu. Geçmişte de çok farklı ithamlarla karşı karşıya kaldı ama zaman içinde Türkiye'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Burada da genel yaklaşımımız budur. Uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa Türkiye onu yapıyor. Cumhurbaşkanı'mıza hem Rusya hem Ukrayna'nın bir güveni söz konusu, ekonomik ilişkilerimizi de bu minvalde yürütüyoruz."

Çip krizi

Bakan Muş, dünyadaki çip krizine değinirken de çip üretimi yavaşlayınca elektronik cihaz ve otomobil üretiminin de yavaşladığını dile getirdi.

Tayvan'ın çok önemli bir üretici pozisyonunda olduğunu söyleyen Muş, şunları kaydetti:

"Çin ve ABD'nin yatırımları söz konusu. Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara'da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması söz konusu. Yani, burada aslında Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada bir yatırımcıyı ağırlamak istiyor. Yani bu işin içine girmek istiyor ve girmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Belli seviyelerde çipler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı kaçırmamamız lazım. Bu da Türkiye'nin ve bizim gündemimizde olan bir konu. Gelecek daha da dijitalleşecek ve dijitalleşen her alanda daha fazla bu çipe ihtiyaç olacak. O açıdan buna olan talep her geçen gün daha da artacak. O anlamda biz Türkiye olarak üretici olmak istiyoruz. Burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi su. Ciddi su kullanılan bir ürün. Temizlenmesiyle ilgili ciddi suya ihtiyaç var. Tayvan su kaynakları geniş olduğu için bu alanda uzmanlaştı. Bu, bizim de gündemimizde olan bir konu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalıştı orada. Yatırımcı organize edilebilirse, şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımcı üzerinde çalışıyor. Yerli, yabancı nasıl bir organize yapılacaksa onların gündemlerinde olan bir konu. Ellerinde bir yerleri de var. Bunu organize etmeye çalışıyorlar. Amerika da ciddi yatırımlar yapıyor."