Sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri!
İkinci el araç satımına getirilen düzenlemelerin ardından ikinci elde fiyat balonunun sönmesi sıfır araç piyasasına da olumlu yansıdı. Birçok marka, modellerine son 2 aydır hiç zam yapmazken, uzun yıllar sonra ilk kez bazı markalar araç fiyatlarında indirime gitti.
İkinci el araç satımına getirilen düzenlemelerin ardından ikinci elde fiyat balonunun sönmesi sıfır araç piyasasına da olumlu yansıdı. Birçok marka, modellerine son 2 aydır hiç zam yapmazken, uzun yıllar sonra ilk kez bazı markalar araç fiyatlarında indirime gitti.
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İşte, piyasada en çok tercih edilen, en ucuz sıfır otomobiller.
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CİTROEN AMI - 369.000 TL
Geçen ay: 369.000 TL / Fark: 0 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 725.000 TL
Geçen ay: 725.000 TL / Fark: 0 TL
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