Sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri!

İkinci el araç satımına getirilen düzenlemelerin ardından ikinci elde fiyat balonunun sönmesi sıfır araç piyasasına da olumlu yansıdı. Birçok marka, modellerine son 2 aydır hiç zam yapmazken, uzun yıllar sonra ilk kez bazı markalar araç fiyatlarında indirime gitti.