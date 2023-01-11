Sıfır araç piyasasında stokçuluk iddiaları bakanlığı harekete geçirdi

Ticaret Bakanı Muş sıfır ve ikinci el araç piyasasında stokçuluk iddialarının artması üzerine açıklamada bulundu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir."

Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.