Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.